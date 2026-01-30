Sitges (Barcelona) suspende las licencias de construcción hotelera, residencial y sanitaria

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona). - AYUNTAMIENTO DE SITGES

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) ha aprobado la suspensión por un año, y con posibilidad de otro año de prórroga, de licencias de construcción y de actividad para usos hoteleros, residenciales y sanitarios, ha explicado el consistorio en un comunicado este viernes.

La medida, aprobada el pasado miércoles, tiene el objetivo de "regular y adaptar el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) a los usos actuales y hacer frente al abuso en el mercado de las viviendas turísticas y paliar la gentrificación en el municipio", en un momento en el que, explica el texto, no hay suficiente vivienda en Sitges.

La medida ha salido adelante con cuatro votos a favor de ERC, tres de Sitges Grupo Independent (SGI), dos de Verds en Comú Podem, tres de PSC, y uno de Fets per Sitges, Guanyem y la concejal no adscrita Elena Alonso, así como con las abstenciones de Junts per Sitges y el PP, y el voto en contra de Vox.

Durante el plazo que dure esta suspensión, el Ayuntamiento iniciará los estudios y la redacción de un plan urbanístico "que regule todos los usos reflejados en el POUM", así como del régimen para los establecimientos turísticos.

"La propuesta llega después de que el Ayuntamiento de Sitges haya detectado comportamientos del mercado sesgados, en los que se utilizan fórmulas determinadas para conseguir productos inmobiliarios en zonas o ámbitos del municipio destinados por el planeamiento municipal para otros usos", añade el consistorio.