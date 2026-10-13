Sitges encara su segunda mitad con 'Hope' y las nuevas películas de Casey Affleck y Heather Graham

Escena de 'Hope' de Na Hong-jin - MUBI/FESTIVAL DE SITGES

SITGES (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya ha cruzado su ecuador y encara su segunda mitad con la adrenalítica 'Hope', el regreso del director Na Hong-jin al festival, y las películas 'Company', de Casey Affleck, y 'What happened to Doris?', protagonizada por Heather Graham.

En un encuentro en el festival, el director Na Hong-jin ha explicado que ha intentado incluir "cuantas más escenas de acción mejor" en las dos horas y media sin descanso que sigue la peripecia de un jefe de policía y una agente de una aldea remota surcoreana, donde una misteriosa criatura causa estragos.

Esta 'monster movie', que ya pasó por el Festival de Cannes y que en Sitges lo hace fuera de concurso, incluye largas escenas de persecución, una de ellas de unos 20 minutos con coches y a caballo, que el director ha revelado que costó "aproximadamente un mes" rodar.

Ha explicado que tras acabar 'El extraño' en 2016 reflexionó que su vida solo la había dedicado al cine y quiso dedicarse a otras cosas como pescar o jugar al golf, hasta que llegó la pandemia de coronavirus que le "afectó bastante", una sensación de miedo que ha trasladado a 'Hope'.

El director, que la noche del lunes recibió uno de los premios Máquina del Tiempo del festival, ha asegurado que no tiene miedo a combinar géneros y dosificar escenas de comedia en sus películas, y ha explicado que quería que las criaturas de la cinta fueran muy expresivas y tuvieran rasgos del 'anime' japonés.

'WHAT HAPPENED TO DORIS?'

El festival de Sitges ha proyectado en su sección Panorama la película 'What happened to Doris?', de Nick Simon, un filme que regresa al caso real que inspiró la película 'El ente', de Sidney J. Furie, de 1983.

La película, que su director ha dicho que ha costado levantar 7 años, retrata la historia de Doris (Heather Graham), una madre soltera que en 1974 denunció haber sido agredida violentamente por una fuerza invisible en su hogar y por la que se interesaron investigadores de la UCLA.

'COMPANY'

Perteneciente a la Sección Oficial Fantastic del festival, 'Company', la nueva película dirigida por Casey Affleck, tiene la venganza y el perdón como hilos conductores en un rompecabezas de relatos.

Una misteriosa mujer aparece en una reunión navideña y cuenta la historia de un ermitaño (Nick Nolte) que, 20 años atrás, rescató a una actriz durante una tormenta de nieve, quien a su vez explica la historia de una pareja de granjeros que acoge a un joven vagabundo mientras una serie de asesinatos extiende el miedo por la zona.