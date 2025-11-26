SNCF y el Institut Ramon Llull ofrecen clases de catalán en los trenes TGV Inoui

Clases de catalán a bordo de un tren TGV Inoui. - SNCF

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

SNCF y el Institut Ramo Llull han alcanzado un acuerdo para ofrecer clases de catalán a los usuarios franceses e internacionales de sus servicios de alta velocidad TGV Inoui que unen Barcelona y París, informa SNCF en un comunicado este miércoles.

Las clases son gratuitas y tienen el objetivo de acercar la lengua y cultura catalanas a los viajeros, y los viajeros catalanes pueden pedir clases de francés cuando se desplacen a París.

Las lecciones de catalán están disponibles durante todo el viaje en los dos sentidos de la ruta, y SNCF ha recordado que para en ciudades como Girona, Figures (Girona), Montpellier o Nimes (Francia).

El objetivo es "promover un turismo más consciente y respetuoso, que valore la diversidad lingüística, el patrimonio cultural y la sostenibilidad".

Las lecciones ofrecerán referencias a monumentos emblemáticos, tradiciones, gastronomía y paisajes de Barcelona y el resto de Catalunya.