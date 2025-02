Solà (Micropobles): "Se habla mucho de vivienda pero tememos que en el mundo rural no sea realidad"

Cree que se está "a tiempo" de revertir la despoblación en Catalunya, y lo ve más difícil en la España vaciada

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya y alcalde de Riner (Lleida), Joan Solà, ha situado la dificultad del acceso a la vivienda como uno de los principales problemas que tiene afectan al mundo rural, aunque pronostica que las medidas que se anuncian desde las distintas administraciones no beneficiarán a los municipios rurales.

"Se habla mucho de vivienda, pero tememos que en el mundo rural no sea una realidad", ha dicho en una entrevista de Europa Press, en la que ha asegurado que lucharán para que los ayuntamientos del mundo rural puedan también construir vivienda asequible.

"No tiene sentido que alguna familia que quiere venir a vivir o alguna familia que ya está viviendo en ese territorio no pueda construirse una vivienda porque tenemos una ley urbanística que no está pensada para este mundo rural y deba acabar yéndose", ha expresado.

ESTATUTO DE MUNICIPIOS RURALES

Para solucionar este problema y otros que asegura que tienen los municipios rurales, ve imprescindible que se apruebe el Estatuto de Municipios Rurales en el Parlament, en cuya ponencia ha participado Micropobles este lunes: "Que los grupos parlamentarios no lo alarguen en el Parlament, que sea una aprobación lo más rápida posible para que se pueda aplicar lo más rápido posible", ha reclamado.

El texto trabajado durante la anterior legislatura con el Govern de ERC y aprobado en octubre por el nuevo ejecutivo de Salvador Illa (PSC) inició su tramitación parlamentaria en noviembre, y reunió el consenso de los grupos y de las asociaciones municipalistas, aunque inicialmente discreparan en la definición de qué es un municipio rural: "No es lo mismo un municipio de 100 habitantes que uno de 1.900, no tienen absolutamente nada que ver".

Más allá de aprobarse, ha reclamado el cumplimiento del nuevo marco normativo, y ha afirmado que tienen mucha confianza en su capacidad de hacerlo cumplir porque tras el trabajo de "tantos años para que sea una realidad", ha garantizado que no tirarán la toalla y serán más insistentes que nunca, en sus palabras.

BUROCRACIA Y FALTA DE SERVICIOS

Otra problemática que ha explicado es la falta de técnicos y funcionarios ante la necesidad de hacer frente a una administración cada vez más compleja y con más burocracia.

"Cuando sale una convocatoria de ayudas, si debemos competir con concurrencia competitiva con un municipio que tiene técnicos, que tiene una infraestructura muy grande, a nosotros se nos hace mucho más difícil poder luchar para ello. Y esto también hace que perdamos oportunidades", ha relatado.

Para Solà, a la falta de técnicos se suma las dificultades financieras que detecta la asociación en muchos municipios por los pocos ingresos que tienen para los muchos servicios que deben cubrir, y Solà pone de ejemplo su pueblo: "El municipio del que soy alcalde tiene 47 kilómetros cuadrados, 3 núcleos de población, unas 80 masías diseminadas. Gestionar todo esto es muy complejo y los ingresos que tenemos son muy pequeños".

También ha señalado la falta de servicios, y ha pedido emular un sistema multiservicio que existe en municipios rurales de Teruel porque los micropueblos, ha afirmado, si no tienen un bar, una tienda ni ningún tipo de servicios van muriendo, pero que si hay "un punto de vida, genera vida".

"UN MUNDO RURAL VIVO HARÁ UN MUNDO URBANO MEJOR"

Solà ha afirmado que los municipios de menos de 1.000 habitantes son una definición muy clara de lo que es Catalunya, pero que pueden desaparecer: "Somos el 51% de los municipios del país. Ocupamos el 51% del territorio. Y en población somos el 2,5%. Unas 280.000 personas para los cerca de 8 millones. Esta es la realidad. Y si no se actúa, ese porcentaje irá bajando", ha asegurado.

Ha afirmado que nadie quiere una área urbana más llena y un mundo rural más vacío porque "un mundo rural vivo hará también un mundo urbano mejor" y que en muchas ocasiones se ha legislado sin tener en cuenta el mundo rural, fenómeno que atribuye a la falta de conocimiento suficiente.

Se ha mostrado esperanzado en revertir la pérdida de población en el mundo rural, cosa que ve más difícil en otros territorios de la España vaciada: "Vemos que la España vaciada está peor, y difícilmente podrán revertirlo en algunos territorios. Aquí estamos a tiempo de poder revertirlo. Estamos convencidos", ha añadido.