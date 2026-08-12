Solicitan el confinamiento de 4 urbanizaciones por el incendio de Castellví (Barcelona)

Incendio en Castellví de la Marca (Barcelona) - BOMBERS

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han solicitado el confinamiento de una zona al noroeste del incendio de Castellví de la Marca (Barcelona) que incluye cuatro urbanizaciones y cuenta con 169 personas domiciliadas.

Fuentes de Bombers de la Generalitat han informado a Europa Press de que el confinamiento afecta a las urbanizaciones de El Pla de Manlleu, La Moixeta, Les Pinedes Altes y la Talaia Mediterrànea y previsiblemente se verá afectada la circulación en las carreteras TP-2442 y TV-2443.

En la extinción de este incendio forestal trabajan un total de 40 dotaciones de bomberos, 7 de ellas aéreas.