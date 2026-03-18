Solucionada este miércoles la incidencia que ha cortado los trenes de la R1 y R4 este martes

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha solucionado a primera hora de este miércoles la incidencia que ha cortado los trenes de Rodalies de las líneas R1 y R4 entre Plaça Catalunya y Barcelona Sants este martes sobre las 19.30 horas.

Han señalado que los trenes recuperan sus frecuencias de paso, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante el corte, los trenes de las líneas afectadas han circulando desviados por Passeig de Gràcia.