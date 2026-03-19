Somos Conexión crece un 6% y alcanza los 4,3 millones en 2025 pese a su reducción de tarifas

Archivo - La socia fundadora y coordinadora de Somos Conexión, Mercè Botella - SOMOS CONEXIÓN - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa de telecomunicaciones éticas Somos Conexión cerró 2025 con una facturación de 4,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,17% respecto a 2024, a pesar de su decisión de reducir tarifas para todos los usuarios y, en 2026, prevé superar los 5 millones de facturación y sumar más de 5.500 nuevos contratos, informa en un comunicado este jueves.

El responsable de gestión económica de Somos Conexión, Bernat Alcolea, ha explicado que la cooperativa mantiene su compromiso con un servicio accesible y consciente: "Nuestro objetivo no es maximizar beneficios, sino ofrecer una alternativa responsable dentro del sector de las telecomunicaciones, con atención a los impactos sociales y medioambientales de la tecnología".

La cooperativa cuenta actualmente con 40 trabajadores, cifra que se ha duplicado en los últimos cinco años; el equipo está organizado en estructuras autogestionadas y orientadas al propósito, con liderazgo consciente y cultura de feedback, lo que garantiza un entorno de trabajo saludable y eficaz.

Fundada por Mercè Botella, la cooperativa presenta una composición paritaria, con un 50% de mujeres y un 50% de hombres, y aplica una política salarial "justa y transparente", con una horquilla de remuneración de 1 a 2 entre el salario más alto y el más bajo.

Durante 2025 y 2026, Somos Conexión ha desarrollado diversos proyectos sociales y comerciales orientados a fortalecer su modelo de telecomunicaciones responsable, como por ejemplo tarifas específicas para adolescentes, en el marco del proyecto de impacto social 'Crecer en un mundo de pantallas' que vienen desarrollando desde hace cinco años con guías, talleres y otros contenidos para familias.

También han incorporado algunas directrices y recomendaciones del Col·legi de Metges de Barcelona dirigidas a los operadores de telecomunicaciones, ha ampliado la alianza con Som Energia y Som Mobilitat, desplegando estrategias comerciales integradas para particulares y empresas, y ha suscrito un nuevo acuerdo con entidades sociales para reducir la brecha digital mediante tarifas bonificadas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.

'MEMBRANA DE DATOS'

Además, la cooperativa ha puesto en marcha el proyecto piloto 'Membrana de Datos', para facilitar que las personas usuarias ejerzan de forma colectiva su derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas, de forma que los participantes pueden delegar en la cooperativa la gestión de sus derechos de protección de datos frente a empresas de telemarketing.

La organización se ha marcado como meta estratégica duplicar su facturación en los próximos tres años, con la ambición de superar los 8 millones de euros en 2028, "reafirmando su proyección de crecimiento sostenible y su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad".