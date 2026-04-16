Sordo (CC.OO.) avanza movilizaciones si las empresas no suben los salarios a los trabajadores

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

López (CC.OO. de Catalunya) reclama que la Generalitat monitorice los precios

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha avanzado que en los próximos meses habrá un proceso de movilizaciones si las empresas no suben los salarios a los trabajadores: "Comisiones Obreras no se va a resignar a que la buena marcha macroeconómica de España se la apropien solo las empresas".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa antes de la asamblea de delegados sindicales de la organización en Catalunya, junto a la secretaria general en Catalunya, Belén López.

Sordo ha dicho que es necesario "distribuir la riqueza" a través de los salarios y a través de los servicios públicos.

Ha lamentado que el sindicato "ha puesto encima de la mesa una propuesta de subida salarial de entre el 4 y el 7% en todos los convenios colectivos" y que la patronal no está atendiendo a estas reclamaciones.

"Las empresas en España están acumulando más beneficios que nunca, más márgenes que nunca y se trata de disputar esos beneficios. Y lo vamos a hacer", ha añadido.

El secretario general ha añadido que la media de los incrementos salariales en los últimos convenios colectivos aprobados permite recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, pero que la distribución de salarios "se estaba dando de una forma muy desigual", por lo que hay trabajadores con dificultades económicas.

TELETRABAJO

Preguntado por la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de instaurar un día de teletrabajo a la semana para reducir el consumo de combustible, Sordo ha dicho que instarán al Gobierno a abrir una mesa de diálogo social para abordarlo de forma tripartita.

"No suena mal a priori, ya digo que algunas de las medidas que hemos planteado van en la línea similar, pero lo que sí decimos es que se vean, porque en estas cosas el diablo está en los detalles. Puede sonar muy bien cómo se formulan, pero hay que ver exactamente qué es lo que se plantea", ha añadido.

Ha reclamado que, si hay reducciones fiscales para reducir el impacto del conflicto en Oriente Medio, vayan aparejadas de controles de precios para evitar que signifiquen un incremento de los márgenes y los beneficios empresariales "sin reducir en la misma proporción los precios".

Por otro lado, sobre el proceso de regularización de inmigrantes, Sordo lo ha definido como "magnífica noticia", ya que reduce la vulnerabilidad de trabajadores.

Ha dicho que "no puede utilizarse la mentira, el bulo y la insidia y el racismo institucional contra estas personas inmigrantes" y ha reclamado que deje de relacionarse la inmigración con la delincuencia.

IRÁN

López ha reclamado que la Generalitat cree un observatorio de márgenes empresariales "que permita hacer una monitorización de si los incrementos de precios se dan por incrementos de los beneficios de las empresas o porque están trasladando los costes energéticos".

Ha pedido a las empresas que "sean responsables" y que no trasladen el incremento de precios provocado por la guerra de Irán a lo que deben pagar los trabajadores.

Además, ha pedido a las empresas que "se sienten a negociar" los convenios colectivos que ha dicho que están parados y bloqueados en Catalunya.

También ha asegurado que, en contra de lo que dicen las patronales, en Catalunya "no hay un problema de absentismo laboral, hay un problema de presentismo laboral, que es la gente que va a trabajar estando enferma".