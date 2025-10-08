El sospechoso de violar a su hija en Lleida acepta 4 meses de cárcel por incumplir el alejamiento

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Quedó en libertad con cautelares porque las acusaciones no pidieron la prisión provisional

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido el martes por quebrantar la orden de alejamiento con respecto a su hija, a la que presuntamente agredió sexualmente en la vía pública en Lleida la madrugada del domingo, ha aceptado 4 meses de prisión en un juicio rápido celebrado este miércoles en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La pena privativa de libertad ha quedado suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir.

Por otro lado, se mantienen en vigor las medidas cautelares de alejamiento con una distancia mínima de 200 metros con respecto a su hija y la prohibición de comunicación con ella por cualquier vía por la causa abierta por un delito contra la libertad sexual.

LOS HECHOS

El hombre, de 40 años, fue detenido por la Guàrdia Urbana de Lleida sobre las 03.00 horas del domingo en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla vio que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer en la vía pública y en presencia de un menor.

Al identificarlos, comprobaron que el sujeto era el padre de ambos: de la mujer con la que estaba manteniendo relaciones, de 20 años, y del niño, de 8.

Ella explicó que su padre la estaba forzando y por ello los agentes detuvieron al hombre, mientras que la joven fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para someterse a una revisión médica.

Tras pasar a disposición judicial, el hombre quedó en libertad con medidas cautelares, dado que ninguna de las acusaciones solicitaron su ingreso en prisión provisional, pero con medidas cautelares, concretamente, con la prohibición de acercarse a su hija a una distancia inferior a 200 metros, así como comunicarse con ella por cualquier vía.

Sin embargo, el martes quebrantó la medida cautelar al aproximarse al domicilio de la víctima, por lo que fue arrestado de nuevo.