La sostenibilidad hídrica llega al 4YFN con soluciones para semiconductores y alimentación

Uraphex regenera agua sin químicos y UniScool refrigera chips

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

La sostenibilidad hídrica, que toma protagonismo con 'startups' como Uraphex y UniScool en el 4YFN, evento paralelo al Mobile World Congress (MWC) dedicado a empresas emergentes, con soluciones para la industria de los semiconductores y para reducir el consumo de agua en industrias agroalimentarias o automovilísticas, entre otras.

En esta nueva edición del MWC, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, han irrumpido con fuerza soluciones para problemáticas en el campo de la inteligencia artificial y de procesos industriales, algunas de ellas con el agua en un primer plano.

En declaraciones a Europa Press, ambas compañías aseguran que sus soluciones han conseguido resultados satisfactorios en el ahorro energético de las empresas con las que colaboran y han resaltado que ya han podido sellar alianzas con corporaciones importantes.

URAPHEX

Fundada en Pamplona en 2022, Uraphex ha desarrollado una tecnología que genera oxidantes y desinfectantes naturales, lo que permite la reutilización del agua de forma "casi infinita" sin necesidad de emplear productos químicos.

Así lo expresa su responsable de crecimiento, Adrián Valdeolmillos, quien detalla que sus soluciones son capaces de reducir hasta un 90% el consumo de agua en procesos industriales y eliminar el 100% de los productos químicos biocidas.

"El uso de biocidas exige un alto gasto en mantenimiento para garantizar la seguridad, especialmente en instalaciones donde un foco de legionela supone un problema de salud pública", ha apuntado el directivo, comparando este método tradicional con el cloro que se vierte una piscina.

SOCIOS ESTRATÉGICOS Y EXPANSIÓN

Actualmente, Uraphex cuenta con una plantilla de 19 personas y centra su actividad en tres áreas clave: la regeneración de agua en torres de refrigeración, el lavado de productos agroalimentarios --como lechugas, patatas o zanahorias-- y procesos de esterilización industrial.

Entre sus casos de éxito destaca la colaboración con Volkswagen Navarra, donde han logrado ahorrar un 20% de agua y eliminar la totalidad de químicos en los procesos aplicados.

Aunque su actividad principal se concentra en zonas limítrofes a Navarra, como el País Vasco, La Rioja o Aragón, y regiones como Catalunya, Comunidad Valenciana o Andalucía, la empresa ya mira al mercado exterior, especialmente en Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, Corea y Japón.

CRECIMIENTO A BUEN RITMO

La compañía navarra cerró 2025 con una facturación de 1,5 millones de euros y proyecta un crecimiento acelerado para este año, con el objetivo de situar sus ventas entre los 3 y 3,5 millones.

Tras levantar un millón de euros en 2023 para su puesta en marcha, la hoja de ruta de la compañía a medio plazo es ambiciosa: multiplicar por diez la facturación de 2025 en los próximos cuatro años.

UNISCOOL

En cuanto a UniScool, que vio la luz en Lleida en 2022 como una 'spin-off' de las universidades de Lleida y Sherbrooke (Canadá), su área de especialización es la refrigeración líquida de chips, con soluciones que permiten ahorrar un 80% de energía en comparación con los sistemas actuales y aumentando la vida útil del chip un 20%.

Su ceo, Ramón Jiménez, también destaca que la empresa ha logrado extraer hasta 3.000 vatios por chip, una capacidad esencial para los nuevos procesadores de inteligencia artificial (IA) que las tecnologías de refrigeración existentes "no pueden gestionar".

"Hacemos que la IA pueda seguir desarrollándose a futuro", afirma el directivo, quien subraya que el proyecto nació hace una década enfocado en placas fotovoltaicas antes de orientarse hacia los centros de datos al detectar las limitaciones térmicas de los chips.

SOBERANÍA EUROPEA

La firma leridana colabora con gigantes del sector, entre los que destacan la multinacional estadounidense Equinix, la británica Castrol (grupo BP) --proveedora del fluido refrigerante-- y la alemana Rittal, fabricante de los armarios para servidores.

Asimismo, UniScool participa en un proyecto con la barcelonesa Openchip, empresa conjunta entre el grupo catalán de ingeniería GTD y el consorcio público Barcelona Supercomputing Center (BSC), para el diseño de chips.

Hace tres semanas también anunció que recibirán una subvención de 2,5 millones de euros del European Innovation Council (EIC) Accelerator: "Es una apuesta rotunda de la Unión Europea por la independencia tecnológica frente a China y Estados Unidos", ha indicido Jiménez.

PRESENTE EN EUROPA, FUTURO EN NORTEAMÉRICA

Aunque su foco actual son los centros de datos en Europa, el horizonte a corto plazo que dibuja la empresa contempla el salto al mercado de Estados Unidos y Canadá en 2027.

UniScool ha mantenido un ritmo de crecimiento constante en términos de facturación desde su nacimiento: 35.000 en 2023, 120.000 en 2024 y 200.000 en 2025.

Este año, prevé dar el salto definitivo hasta alcanzar una cifra de entre 1,5 y 2 millones de euros tras consolidar sus pilotos tecnológicos y recibir el respaldo del EIC Accelerator.