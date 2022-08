La startup catalana Trialing crea una plataforma gratuita para la búsqueda de ensayos clínicos

Cuenta con una inversión de 75.000 euros por parte de Acció

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Trialing ha creado una plataforma gratuita destinada al personal sanitario que permite buscar de forma rápida el ensayo clínico que más se ajuste a cada paciente, e iniciar los trámites para derivar al paciente al centro médico donde se realiza el ensayo.

El proyecto ha contado con una inversión de 75.000 euros del apoyo Startup Capital de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat Acció, según ha informado la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este domingo.

En su fase inicial, Trialing "reúne todos los ensayos clínicos que se realizan en España y Portugal en el campo de la oncología y a través de algoritmos garantiza que la información disponible en la plataforma esté actualizada".

El Ceo de la empresa, Max Hardy-Werbin, ha apuntado que "hasta ahora lo habitual es tirar de contactos y preguntar a los conocidos, un método que no te da acceso a toda la información", y ha dicho que, en los registros gubernamentales, la información no está actualizada y no disponen de filtros de búsqueda adecuados.

Y ha puntualizado que la app, que ya reúne 180 hospitales usuarios de España y Portugal, es gratuita porque sino "se pondría en riesgo el hecho de ofrecer la mejor información a los médicos".