La 'startup' Somni Game Studios lanza un videojuego para impulsar los hábitos saludables

Archivo - Varias personas caminan por el mosaico de Miró en el suelo de La Rambla, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' catatala Somni Game Studios ha lanzado el videojuego Stepland, la primera creación de la empresa emergente de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), para impulsar la mejora de los hábitos saludables y alargar la longevidad, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat este domingo en un comunicado.

El videojuego, que estará disponible a partir de este lunes 1 de junio, presenta un mundo virtual "en decadencia" y en el que los personajes crecen a medida que el usuario les hace adoptar hábitos como caminar, entrenar, beber agua o meditar.

Según el consejero delegado y cofundador de la compañía, Karim Casado, un 92% de las personas no cumplen sus propios propósitos saludables, y explicado que una vía de mejora son las aplicaciones y videojuegos.

El desarrollo del mismo ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat, a través de una línea de ayudas de 115.000 euros provenientes del Fondo de Transición Nuclear, y que han permitido a Somni Game Studios, entre otros, contratar 5 personas.

El lanzamiento se llevará a cabo en dos fases, una primera salida al mercado con el objetivo de alcanzar los 50.000 usuarios en seis meses, y una segunda fase después de verano centrada en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o los países nórdicos, en algunos de los cuales ya cuenta con 'publishers' para preparar su lanzamiento.