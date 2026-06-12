La startups Scai Engineering, Guaype y Parkunload presentan sus pruebas en Antena TrenLab

Los participantes en la jornada - RENFE

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las startups Scai Engineering, Guaype y Parkunload presentan sus pruebas de concepto ante representantes del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), Renfe y el TecnoCampus, en el marco del programa Antena TrenLab, informa Renfe en un comunicado este viernes.

Las tres empresas han participado en un programa de aceleración de 6 meses y la organización ha explicado que las tres empresas "comparten un foco basado en la innovación tecnológica, la digitalización y la mejora de la experiencia del usuario.

Además, durante el acto se han presentado los retos de los Premis Antena TrenLab 2026, que quieren captar a startups con soluciones innovadoras en el sector ferroviario y la movilidad urbana.

Los retos se centran en buscar soluciones tecnológicas y materiales innovadores que impulsen una movilidad más sostenible, y que permitan mejorar la experiencia a bordo de los trenes.

También que promuevan una movilidad accesible e inclusiva para todos los usuarios, independientemente de su condición.