Stay Homas, 'Amigos para siempre' y 'Resistiré', banda sonora del confinamiento en Catalunya

Bandas y artistas graban canciones y vídeos desde sus hogares centradas en el confinamiento

El confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus ha dejado en Catalunya diversos éxitos musicales, entre ellos los de la banda Stay Homas, así como nuevas versiones de 'Resistiré' y 'Amigos para siempre'.

Stay Homas es una banda surgida del confinamiento --que ha sido fichada por Sony-- de la mano de los músicos Rai Benet, Guillem Boltó y Klaus Stroink, compañeros de piso en Barcelona, que componen desde su terraza en la capital catalana temas virales y con miles de reproducciones como 'Confinament II'; incluso el 'crooner' canadiense Michael Bublé ha reversionado una canción de los jóvenes barceloneses, el tema 'Gotta Be Patient', junto al grupo Barenaked Ladies y Sofía Reyes.

Los rumberos catalanes Los Manolos han reversionado su icónica canción de los Juegos Olímpicos 'Amigos para siempre' con nueva letra y nuevos vídeo grabado desde sus domicilios en homenaje a los sanitarios y con nueva letra, que incluso han entonado en un concierto en la azotea del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona para el personal sanitario durante el confinamiento.

La canción 'Resistiré', del Dúo Dinámico, también ha sido una de las notas musicales de las últimas semanas de la mano de una reversión grabada por más de 30 artistas para vencer juntos al coronavirus, entre ellos Álex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Summers, Diana Navarro y Efecto Mariposa; además, en Catalunya esta versión ha tenido su letra en catalán a cargo de la leridana Ariadna Gabarell con 'Aguantarem' con un acompañamiento instrumental de piano y violín.

ARTISTAS CATALANES

El catalán Miki Nuñez ha hecho lo propio con 'Escriurem' en una reversión de su tema para el que ha reunido a varios cantantes en el marco de la iniciativa 'Yo Me Corono', para recaudar fondos para la investigación y prevención del coronavirus, con Natalia Lacunza, Els Amics de les Arts, Alba Reche, Doctor Prats, Judit Neddermann, Adrià Salas --de La Pegatina--, Suu, Blaumut, Sey Sisters, Buhos, Sara Roy, Lildami, Bely Basarte, Cesk Freixas y Maren.

Con imágenes de ciudadanos en confinamiento y Barcelona como plató de fondo, la catalana Aitana y el malagueño David Bisbal han grabado 'Si Tú la Quieres' --aunque el vídeo se tenía que grabar en Colombia-- con un homenaje a toda la sociedad que ha resistido las jornadas de confinamiento.

'VESTIDA DE NIT'

El cuarteto de saxos Kebyart Ensemble ha reversionado la habanera de la cantante Sílvia Pérez Cruz y sus padres Castor Pérez y Glòria Cruz 'Vestida de Nit' en una producción en confinamiento; la misma Sílvia Pérez Cruz y su hermana también han grabado 'Els dracs busquen l'abril' en confinamiento.

También, los integrantes del grupo de música Doctor Prats han grabado una versión confinada de su canción 'Al Final Tot Anirà Bé', y Álvaro Soler ha propuesto durante este confinamiento 'Barrer a Casa' junto a Sofía Ellar.

También ha puesto música al confinamiento el bajo barcelonés Stefano Palatchi desde su balcón en la calle Ganduxer de Barcelona, donde ha interpretado clásicos de Georges Bizet como 'Toreador'; de Frank Sinatra, como 'You Make Me Feel So Young' y de Charles Trenet como 'Que reste-t-il de nos amours?' y de Ramon Martínez Valls, como 'Cançó d'amor i de guerra' dedicada a los pacientes y profesionales.