Stu Larsen actuará el 22 de octubre en Barcelona por su fira 'The Solitude Tour'

Cartel del concierto - DOCTOR MUSIC

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor australiano Stu Larsen actuará en Barcelona en el marco de su gira 'The Solitude Tour' el 22 de octubre en la sala Golem'S, en un espectáculo de "formato íntimo", informa Doctor Music en un comunicado este miércoles.

'Solitude' es el viaje de un año de Larsen a lugares desconocidos y se centra en "las imágenes de la vida pausada" y de este disco, que saldrá este 2026, ya se pueden escuchar algunos temas como 'Shadow' o 'If I'm honest'.

A lo largo del proyecto, Larsen redescubrió que "algo mágico sucede cuando desconectas por completo del mundo y pasas tiempo a solas de forma intencionada, dejando que los pensamientos y emociones fluyan, sin las distracciones constantes de la vida en esta era moderna".