Suben a 9 los arrestos por 'Blocus' con 2 nuevos menores detenidos en Lleida

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Lleida a dos menores de edad, de 15 y 16 años, presuntamente relacionados con 'Blocus', han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha avanzado 'El Periódico'.

Según las mismas fuentes, ambos estarían vinculados a canales de difusión por redes sociales y aplicaciones de telefonía en los que se incitaba a disturbios y saqueos.

Con la detención de estos dos menores, ya son 9 los arrestados por su presunta relación con los canales de difusión en los que se alentaba a cometer disturbios en diversos puntos de Catalunya.