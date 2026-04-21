Subvención de 10,3 millones para el tratamiento de basura orgánica de Granollers (Barcelona)

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado a la Agència de Residus de Catalunya (ARC) a otorgar una subvención directa de 10,3 millones de euros al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (Barcelona) para mejorar la planta de tratamiento de la fracción orgánica de Granollers, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La subvención servirá para ampliar la aportación ya realizada por la ARC para financiar la primera fase del proyecto de ampliación y mejora de la planta.

En total, la primera fase cuenta con una inversión de 60,3 millones de la ARC y de 2,5 millones del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Las obras situarán la planta "como una infraestructura clave en la gestión de la fracción orgánica" y dará servicio al Vallès Oriental y el Maresme (Barcelona), con posibilidad de dar apoyo a otros ámbitos.

Está previsto que la capacidad de tratar un mayor volumen y mejorar los procesos de compostaje permitan "la mejora y aumento de las cantidades de compost obtenidas".