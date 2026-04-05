El suelo catalán llega al "nivel máximo" de recarga de agua después de las lluvias de invierno

Evolución de la saturación de agua en suelos catalanes - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El suelo catalán ha alcanzado el "nivel máximo" de recarga de agua después de las lluvias registradas durante el invierno meteorológico, una situación de saturación que se generó de forma simultánea en todas las estaciones equipadas con sensor hídrico del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) entre el 16 y 17 de diciembre de 2025, y que se mantiene prácticamente igual tres meses después.

Según ha informado el departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este domingo este estado tan cercano a la saturación de agua de forma sostenida y general en el territorio se trata de un "hecho excepcional".

Los datos se recogen mediante la Xarxa de Monitoratge de Sòls de Catalunya (XMS-Cat) del ICGC desplegada en el 2017 y que actualmente cuenta con 21 estaciones repartidas por Catalunya, con sensores situados a profundidades diferentes que miden cuanta agua hay en cada capa de suelo.

SENSORES DE POTENCIAL HÍDRICO

En el año 2023 se incorporaron en 6 de las estaciones sensores de potencial hídrico que permiten medir el esfuerzo que debe hacer una planta para extraer agua.

Si este esfuerzo es de un valor de 0 kPa se considera que la planta no tiene que hacer ningún esfuerzo porque el suelo está saturado de agua, un valor que se registró en las 6 estaciones que disponen de esta doble tecnología durante las semanas de lluvias continuadas, llegando al máximo teórico de saturación.

Pese a esto, la cantidad de agua medida en profundidades diferentes del suelo continuaba aumentando ligeramente después de cada episodio de lluvias, lo que indica que el suelo ha mantenido la capacidad de drenaje y una cierta capacidad de absorción.

Entre el 13 de diciembre del pasado año y el 13 de marzo en la estación de Aguilar de Segarra (Barcelona) el suelo se mantuvo ininterrumpidamente en valores de saturación durante 88 días consecutivos, tanto a 20 centímetros de la superficie como a un metro de profundidad, y se registró una situación similar en estaciones como la de Bolvir (Girona) y Vilosell i Cérvoles (Lleida), una estación de clima históricamente más seco.

INVIERNO LLUVIOSO

Según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) este invierno ha sido lluvioso y muy lluvioso en gran parte de Catalunya debido a un dominio constante de las bajas presiones atlánticas, lo que ha generado precipitaciones abundantes.

La precipitación acumulada de este invierno en la red XMS-Cat se sitúa en el percentil 100 respecto a los registros históricos de la misma época, confirmándose como el más lluvioso de la serie.