El SUP responde a ERC que defenderá la Jefatura de Via Laietana "hasta las últimas consecuencias"

Archivo - Fachada de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, a 11 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El SUP ha manifestado este lunes que defenderá la Jefatura Superior de Via Laietana "hasta las últimas consecuencias" y que no escatimará en medios y esfuerzos para preservar la continuidad y la mejora de las condiciones de los policías nacionales que prestan servicio en Catalunya, según han informado en un comunicado.

Así ha respondido el sindicato a la información avanzada por 'El Mundo' de que ERC llevará a votación el martes en el Ayuntamiento de Barcelona una moción que reclama al alcalde, Jaume Collboni, que inste al Gobierno a pedir la expulsión de la Policía Nacional de Via Laietana 43 --como piden las entidades memorialistas--, y que se traslade a los agentes al complejo policial de La Verneda.

A preguntas de Europa Press, la subinspectora y portavoz nacional del SUP, Nadia Pajarón, ha subrayado que defenderán la presencia de la Policía Nacional en Catalunya y la continuidad de la Jefatura Superior en la Via Laietana cueste lo que cueste y por todos los medios legales que estén a su alcance: "No vamos a permitir que un prófugo de la justicia y sus colegas más radicales arrinconen a los policías nacionales".

Asegura que perseguirán judicialmente cualquier prevaricación porque "quieren desguazar el edificio de la seguridad de todos para convertirlo en un museo de la represión franquista, precisamente en el edificio que a día de hoy preserva nuestros derechos constitucionales" y lamenta que el fin último sea la expulsión de la Policía Nacional y vivir al margen de la Constitución, en sus palabras textuales.

Sobre convertirlo en un espacio de memoria, explica desde el SUP creen que "no hay nada que reparar", puesto que se ha creado intencionadamente una leyenda negra para desgastar al Estado que vincula a la policía con las torturas, la dictadura y los pasajes más oscuros de la historia reciente y que, por hacer una analogía, es comparable a que tuviésemos que pagar como sociedad lo que hizo Hernán Cortés.