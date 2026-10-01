Suspenden en Barcelona el "primer" desahucio por decretos de vivienda, según Sindicat de Llogateres

1121938.1.260.149.20261001130944 Decenas de personas durante una concentración en apoyo a Maricarmen tras su desahucio en Madrid, ante la Delegación del Gobierno, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha anunciado la suspensión del desahucio de una vecina del distrito de Sant Andreu de Barcelona previsto para las 9.30 horas de este jueves, el "primero" desde la aprobación por el Consejo de Ministros de los dos reales decretos de vivienda.

Así se ha acordado después de que el sindicato presentara un incidente de suspensión del desahucio alegando que los reales decretos recogen la adopción de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda, motivo por el que la magistrada finalmente ha ordenado la suspensión del lanzamiento, según la resolución consultada por Europa Press.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el sindicato ha anunciado: "Hoy Maca se queda en su casa. Mañana, los votos del Congreso deben decidir si este decreto sigue vigente o si a Maca se la habría de haber desahuciado".

Decenas de vecinos se habían concentrado desde primera hora de la mañana frente al domicilio en el que se iba a ejecutar el lanzamiento, ubicado en la calle Otger, para trasladar su apoyo a la vecina, que ya sufrió un primer intento de desahucio en julio.

Los dos reales decretos de vivienda serán sometidos a votación el viernes en el Congreso para su convalidación.