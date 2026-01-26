Szapiro (CE) pide a Europa reforzarse e independizarse porque "la pax americana se ha desvanecido"

El jefe de la oficina del PE en Barcelona, Sergi Barrera; la vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans; el director de la CE en Barcelona, Manuel Szapiro, y el presidente del Consell Català del Moviment Europeu, Jordi Xuclà - PARLAMENT

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro, ha llamado este lunes a Europa a reforzarse e independizarse porque "la pax americana se ha desvanecido".

"Ha llegado el momento de la independencia de Europa. Se ha hablado mucho del nuevo paradigma en el que se encuentra Europa en relación a su defensa. Es importante que lo asumamos como una prioridad porque la pax americana se ha desvanecido y la pax europea aún está en construcción", ha dicho en la apertura de la jornada '40 años de la UE" en el Parlament.

Según Szapiro, para garantizar la seguridad y proteger la democracia europea hay que mantener el modelo de bienestar actual, y para ello ve necesario reforzar y diversificar el origen de todos los recursos estratégicos, como materias primeras, energía, alimentación y tecnología, y los recursos financieros, sociales, democráticos y de defensa.

Para ello, ha explicado que es más importante que nunca tejer acuerdos internacionales: "Y lo estamos haciendo, con países terceros, para diversificar oportunidades y fuentes de abastecimiento, y establecer esta seguridad basada en la regla del derecho, la negociación y el respeto mutuo, no la coerción".

También ha reivindicado el enriquecimiento que, a su juicio, ha supuesto ampliar la UE a lo largo de los años, aunque no siempre haya sido un camino fácil y a pesar de la crisis económica de 2009-2010, la pandemia, la guerra de Ucrania y las relaciones "tensas" con los Estados Unidos.

SERGI BARRERA

El jefe de la oficina del Parlamento Europa en Barcelona, Sergi Barrera, también ha salido en defensa de las bondades y aportaciones que ha supuesto la ampliación del proyecto europeo para reforzar su "estabilidad, influencia y autonomía estratégica".

Sin embargo, ha advertido de que las futuras ampliaciones serán diferentes porque se desarrollarán en un contexto marcado "por actores externos hostiles y regímenes autocráticos que querrían ver fracasar el proyecto europeo y una UE más débil".

En su opinión, la ciudadanía cada vez es más consciente del impacto directo que tiene Europa en su día a día, y ha señalado que Catalunya, sin la UE, hoy sería "una economía más pequeña y una sociedad con menos oportunidades" y que Europa no sería la misma sin Catalunya.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para la vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans, es necesario reivindicar el concepto paz y la necesidad de que los conflictos se resuelvan vía normas, diálogo y con democracia, algo que ve "profundamente amenazado".

La paz, ha añadido, es una responsabilidad que exige recordar, denunciar, actuar y mirar al futuro, también "en sociedades aparentemente democráticas y justas donde una policía, en este caso migratoria, comete auténticas vejaciones que superan cualquier límite de la ética y la moral, asesinatos a sangre fría y el uso de la infancia para generar miedo y dolor".

"Europa tampoco puede restar impasible ante esta situación", ha advertido Sans, tras defender que se necesita más Europa pero, sobre todo, que sea más coherente con sus valores fundacionales.

JORDI XUCLÀ

El presidente del Consell Català del Moviment Europeu, Jordi Xuclà, también ve necesario hablar del presente y futuro de una Europa en un mundo en reconfiguración, marcado por las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ponen en cuestión "los propios fundamentos de la democracia".

Esto, según Xuclà, puede suponer un catalizador para la construcción europea en ámbitos como seguridad y defensa, tras apuntar que la CE está discutiendo actualmente "un Shengen de ejército".

También ha anunciado que, gracias al apoyo de las instituciones europeas, este año se publicarán las actas del congreso de La Haya de 1948 en catalán, y un libro de reflexión sobre estos 40 años de pertenencia europea con propuestas de futuro, entre otras iniciativas.

Xuclà ha acabado su intervención pidiendo al Parlament que incremente la presencia de símbolos europeos, como la bandera, o la propuesta de que una de las salas de la Cámara catalana se llamara 'sala Europa'.