BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Tanatorio del Litoral, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), celebrará dos ceremonias colectivas vía streaming el próximo jueves y viernes en recuerdo de las personas fallecidas durante el coronavirus.

Ambas cerimonias "serán gratuitas y abiertas a todas las familias que desde el inicio del confinamiento han sufrido una pérdida y han pasado por el tanatorio", informa este miércoles en un comunicado el tanatorio, de Áltima y Pompas Fúnebres de Badalona (PFB).

El jueves 14 se celebrará una ceremonia laica y el viernes 15 de mayo se oficiará una misa, ambas a las 19 horas, y, previa autorización de las familias, el orador y el sacerdote leerán los nombres de todos los difuntos.

El tanatorio ha informado que, una vez superada la epidemia, "todas las familias que lo deseen podrán celebrar una ceremonia presencial en recuerdo del ser querido, ya sea en el tanatorio o bien en un centro de culto".

El responsable del Tanatorio del Litoral, Xavi Prats, ha explicado que la voluntad de estas ceremonias en formato streaming es "atender una necesidad emocional de las familias, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo ningún tipo de acto presencial de despedida en estos momentos".

Desde el inicio de la pandemia --ha añadido Prats--, "la gestión del duelo por una muerte está resultando más complicada" ya que la mayoría de personas que sufren una pérdida no se han podido despedir de su difunto, no lo han podido velar, no han podido recibir el pésame como es habitual y han tenido que aplazar cualquier tipo de funeral.