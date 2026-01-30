Tarragona cerrará parques públicos este sábado por rachas de viento que pueden superar los 70 km/h

TARRAGONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona cerrará este sábado los parques con arbolado ante la previsión de rachas de viento que pueden superar los 70 km/h, por lo que ha sido necesario poner en fase de alerta el Plan de Actuación Municipal.

Concretamente, se cerrarán diversos parques como el de la Ciutat, Saavedra, Amfiteatre y el de la iglesia de Bonavista, así como recintos históricos como el Fòrum de la Colònia, el Passeig Arqueològic y el Amfiteatre, informa el consistorio en un comunicado.

En este sentido, se recomienda a la ciudadanía bajar completamente las persianas y evitar dejar macetas y objetos no estáticos en fachadas y terrazas.