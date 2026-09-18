Tarragona Cruise Port capta el interés por la Costa Daurada en la Seatrade Cruise Med

Tarragona Cruise Port en la Seatrade Cruise Med - PORT DE TARRAGONA
TARRAGONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Tarragona Cruise Port ha participado este miércoles y jueves en la Seatrade Cruise Med, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha evidenciado "el creciente interés de las navieras por la Costa Daurada, gracias a una oferta diferenciada que combina patrimonio, paisaje, gastronomía y hasta cinco elementos Patrimonio Mundial por la UNESCO".
"Esta cita ha permitido reforzar la apuesta de Tarragona por temporadas cada vez más largas y por un posicionamiento de puerto boutique para cruceros de gama alta", informa Port de Tarragona en un comunicado este viernes.
La delegación de Tarragona Cruise Port ha mantenido reuniones con navieras y operadores turísticos que han permitido avanzar en las principales líneas de trabajo del destino: sumar nuevos itinerarios como puerto base, ampliar la temporada de cruceros y seguir atrayendo compañías y barcos de los segmentos premium y lujo.
"Este enfoque tiene como objetivo favorecer un crecimiento sostenible, que contribuya a la desestacionalización del sector turístico de la Costa Daurada, atraiga a visitantes con más poder adquisitivo y fomente el descubrimiento del destino antes de embarcar o al desembarcar del crucero", aseguran desde la infraestructura portuaria.
En el marco de esta feria, también se han dado a conocer la diversidad de experiencias a realizar como actividades culturales y patrimoniales, con la Tarragona romana, el Reus modernista o la Ruta del Císter, o los castillos; propuestas enogastronómicas, descubrimientos de paisajes naturales como el Delta del Ebro o actividades de ocio para el público familiar como Port Aventura.