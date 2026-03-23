Tarragona impulsa el posicionamiento de la Costa Daurada en el mercado turístico francés

Imagen de uno de los salones en los que se ha impulsado la Costa Daurada como destino en el mercado francés. - FEHT

TARRAGONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme (FEHT) de la provincia de Tarragona, de la mano de los patronatos de turismo de las diputaciones de Tarragona, Salou, Cambrils y Vila-seca, han reforzado la actividad promocional de la zona de la Costa Daurada (Tarragona) en el mercado francés, explica la federación este lunes en un comunicado.

En concreto, estas entidades han desarrollado un conjunto de acciones dirigidas a tres segmentos, como son los profesionales del sector, a través de la organización de un 'workshop' en Lyon (Francia), o el cliente final, gracias a la participación con un stand propio en diferentes ferias.

También se ha reforzado el posicionamiento de la Costa Daurada en el segmento de grupos, a través, por ejemplo, de contactos con empresas que ofrecen propuestas de viaje a sus trabajadores, continúa el comunicado, todo en el marco del Pla Conjunt de Promoció Turística.

Según los datos compartidos por la FEHT, Francia es el principal mercado internacional de la zona, con 2,66 millones de pernoctaciones registradas en 2025, en línea con el año anterior, además de ser un mercado con "una elevada fidelización e interés por productos como el turismo familiar, la natulareza o el deporte".

Con estas acciones, explica la federación, la Costa Daurada "continúa apostando por una estrategia coordinada entre el sector público y privado" que permita maximizar el impacto de esta apuesta por el mercado francés.