La Taula sindical convoca 15 manifestaciones este lunes y martes contra el "abuso" de interinos

Las movilizaciones, en las cuatro demarcaciones, se enmarcan en la huelga del jueves

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Taula sindical de Catalunya ha convocado unas 15 manifestaciones este lunes y el martes en el marco de la huelga convocada para el 28 de octubre en contra del "abuso" de interinos y el decreto aprobado por el Gobierno para regularizar la situación de estos en España.

Así lo ha anunciado el portavoz del sindicato IAC, David Caño, en rueda de prensa este lunes, en la que ha concretado que dos de las movilizaciones serán en Barcelona el próximo martes: una a las 9.30 horas que consistirá en un piquete delante de la Diputación de Barcelona y, la segunda, una manifestación en Plaza Urquinaona.

También se realizarán en Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona), Girona, Catalunya Central, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Baix Llobregat.

Los sindicatos que también participarán en las manifestaciones miembros de La Taula sindical de Catalunya son: Confederació General del Treball (CGT), Confederació Nacional del Treball (CNT), Comissions de Base (CoBAS), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y Solidaritat Obrera (SO).

Los convocantes de la huelga, que presenta particularidades específicas para cada sector y ámbito, critican que muchos contratos temporales se encuentran en situación de "fraude de ley" al haber superado los tres años, por lo que deberían convertirse en indefinidos.

EDUCACIÓN Y PERSONAL DE LA GENERALITAT

La portavoz nacional de Ustec-Stes, Iolanda Segura, en representación del sector de la educación ha señalado que "existe un 40% del personal interino docente en situación temporal, la mayoría mujeres, y ahora se deben presentar a unas pruebas con personas que no llevan ni tres años trabajando para la administración".

Además, ha criticado que, para algunos puestos, hacía entre diez y quince años que no se hacían oposiciones y que, si ahora los trabajadores no las aprueban, tendrán una indemnización de 20 días por año trabajado, algo que "no es digno".

La secretaria general de la IAC-Catac, Assumpta Barbens, en representación del personal funcionario y laboral de la Generalitat, ha destacado que "el Govern habla de un 30% de trabajadores temporales pero hay sectores como los auxiliares administrativos que alcanzan el 60% o más".

Según Barbens, habrá mucho seguimiento de las movilizaciones y de la huelga porque el personal es consciente de que "es un momento crucial y se debe presionar para el que el proyecto de ley estabilice a los trabajadores temporales".

La representante de la IAC-Catac ha reprochado sobre el decreto del Gobierno que es "muy grave que se plantee un concurso de oposición para los interinos y que se despida de forma improcedente".

"Lo único que sería positivo del decreto es que cada tres años se convocaran oposiciones, pero eso ya lo dice la normativa actual y no se cumple, por lo que dudamos que termine siendo así", ha agregado Barbens.

SECTOR SANITARIO

El portavoz nacional de Catac-Cts, Jesús Frías, en representación al sector de la sanidad ha criticado que "todavía no se ha resuelto el proceso de valoración de méritos y oposiciones de las que se celebraron en el sector en el año 2018 y que, por lo tanto, todavía no están ocupando esas plazas".

Ha añadido que existe una falta de personal de médicos y que de 50.000 personas que trabajan en el Institut Català de Salut (ICS), el 34% es personal fijo y "el resto es interino que se podría ir a la calle".