Taxis, VTC y BlaBlaCar experimentaron gran aumento de la demanda durante la suspensión de Rodalies

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi, el de los Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) y la plataforma de coche compartido BlaBlaCar experimentaron un incremento de la demanda de sus servicios durante la suspensión del servicio de Rodalies de Catalunya, según indican en declaraciones a Europa Press.

Tras el accidente ferroviario del martes por la noche en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas, los trenes de Rodalies estuvieron inoperativos entre el miércoles y el jueves por la tarde, días en los que el Govern, Adif, Renfe y sindicatos de maquinistas negociaron el restablecimiento progresivo del servicio, que ya funciona en todas sus líneas.

Ante la ausencia de un servicio de transporte prioritario para los traslados de los catalanes, los servicios de taxi y VTC y otras opciones alternativas de transporte, como BlaBlaCar, que conecta a conductores y pasajeros que se quieren dirigir a un mismo destino, hicieron frente a parte de los viajeros habituales de Rodalies.

TAXI

El presidente del Sindicat del Taxi de Catalunya, Antoni Servós, explica que el incremento de la demanda se percibió "en toda Catalunya, especialmente en las ciudades de la segunda corona metropolitana".

"El aumento fue notorio en la primera hora de mañana del primer día después del accidente porque muchos usuarios no sabían que no habría servicio", ha puntualizado.

Ante este escenario, desde el sindicato informaron a los taxistas de que se estaba produciendo esta problemática y asumiendo "un carácter de servicio público", según Servós.

Sin embargo, ha reconocido que pese a que muchos trabajadores pudieron teletrabajar y otros directamente no pudieron hacerlo, el sector del taxi "no puede asumir el volumen de todo el servicio de Rodalies".

VTC

Por su parte, el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, estima en base a datos recogidos por la patronal que la demanda creció "entre un 50% y un 60%" entre el martes por la noche y el viernes, comparándolo con los mismos días de las dos semanas anteriores.

Ha lamentado el "desgraciado accidente" ferroviario en Gelida y ha criticado que la consiguiente suspensión de Rodalies ha agravado la falta de oferta de opciones de transporte.

"Hemos tenido efectivos suficientes, pero debido a la legislación que nos aplica el Área Metropilitana de Barcelona (AMB), el tiempo de espera ha sido mayor y, por la situación que tenemos, algún servicio no se habrá podido satisfacer", ha lamentado, en alusión a requisitos que deben cumplir, como las normas de precontratación.

Berzal argumenta que, en condiciones normales, no se atiende la demanda "con la inmediatez que la ciudadanía necesita, y ahora menos tras este desgraciado accidente", y puntualiza que este incremento de la demanda se ha concentrado especialmente en los trayectos desde Barcelona hasta otros puntos del área metropolitana.

BLABLACAR

Durante el miércoles y jueves de esta semana, coincidiendo con la suspensión del servicio de Rodalies, BlaBlaCar aumentó un 153% su actividad dentro de Catalunya en comparación con los mismos días de la semana anterior.

Estos trayectos tuvieron una distancia media de 110 kilómetros y un precio medio en torno a los 8 euros. Barcelona, Lleida, Tarragona, Reus y Girona fueron los principales lugares de origen y destino de estos viajes.