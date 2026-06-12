El Teatre Lliure de Barcelona centra en los legados y la esperanza la temporada de sus 50 años

Archivo - Fachada del Teatre Lliure (archivo) - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS) - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona celebrará su 50 aniversario en una temporada que se centrará en la "transmisión, legados, vínculos y comunidad y, finalmente, esperanza" que constará de 32 producciones, ha explicado este viernes en rueda de prensa su director, Julio Manrique.

El teatro concentrará la celebración de sus 50 años de septiembre a diciembre con una programación que incluirá una exposición en el Palau Robert de Barcelona, el espectáculo familiar 'El teatre amagat', la publicación de tres libros, un simposio y colaboraciones con instituciones como el Liceu y el Palau de la Música, entre otras.

La temporada del 50 aniversario contará con 'L'òpera de tres rals' dirigida por Marta Pazos, que abrirá la temporada --previamente inaugurará el Festival Grec 2026--; 'Tot fent 'La bella Helena' de Miquel Mas i Fiol; 'Bouvetoya (La necessitat d'una illa)' dirigida por Julio Manrique; 'Xirgu' de IT Teatre, y el retorno de la maratoniana 'L'herència', que estará acompañada del ciclo 'Dimecres d'aniversari'.

El Lliure ambién contará en su temporada con piezas como 'Júlia-15 anys més tard' de Christiane Jatahy; una versión teatral de la película 'Rocco i els seus germans'; 'Spiegelneuronen', con las compañías Sasha Waltz y Rimini Protokoll; 'Un drama romàntic', de Lucía Carballal y con Victoria Luengo; un 'Enric IV' dirigido por David Selvas y protagonizado por Quim Àvila y Joan Carreras, y una adaptación del libro 'Relíquia' de Pol Guasch.

La temporada 2025-2026 ha tenido una ocupación del 88% hasta este momento --similar al 87,7% de la pasada--, con 118.938 espectadores y un récord de 4.555 abonos: un 29,91% del público es menor de 35 años y un 70% de Barcelona y su área metropolitana.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)