El Teatre Lliure de Barcelona recupera 'L'herència' dirigida por Josep Maria Mestres

Archivo - Fachada, teatro. - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS) - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona recupera la obra 'L'herència', con dirección de Josep Maria Mestres, dos años después de su estreno con gran acogida de público en el retrato de una generación de jóvenes gay en la Nueva York del primer mandato de Donald Trump.

La obra, que se podrá ver del 14 de noviembre al 13 de diciembre en el Lliure de Montjuïc, habla de la necesidad de "querer y ser querido con libertad y vivir vidas plenas", ha apuntado Mestres, informa el teatro este jueves en un comunicado.

El espectáculo regresa al Lliure con casi el mismo reparto que en la temporada 2024-2025, con Dafnis Balduz, Ricard Boyle, Carlos Cuevas, Abel Folk, Eudald Font, Víctor G. Casademunt, Teresa Lozano, Lluís Marquès, Carles Martínez, Albert Salazar, Marc Soler y Ferran Vilajosana, y Alfons Nieto toma el relevo de Francesc Cuéllar.

El montaje llega a esta nueva temporada con siete galardones (4 Premis Butaca y 3 Premis de la Crítica) y la reposición se enmarca en la celebración del 50 aniversario del Teatre Lliure.

Mestres ha dicho que "es la misma obra, pero el tiempo pasa en vano y se ha aposentado", y la reposición contará con la visita del dramaturgo norteamericano y autor de la obra Matthew López, que asistirá a una de las funciones.

Tras su estancia en Barcelona, 'L'herència' viajará en Madrid, donde se podrá ver del 30 de enero al 6 de febrero de 2027 en los Teatros del Canal, con las entradas agotadas.