Teatres del Farró de Barcelona programará obras de Lluís Pasqual, Ramon Simó y Xavier Albertí

Archivo - El director teatral Lluís Pasqual en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Teatres del Farró de Barcelona programarán en la temporada 2026-2027 obras de directores como Lluís Pasqual, Ferran Dordal, Ramon Simó y Xavier Albertí en un año que combinará autores contemporáneos con grandes nombres de la tradición teatral y literaria.

La programación se iniciará este mes de septiembre con el nuevo Festival de Dansa del Farró, con propuestas de calle y de sala para acercar la danza contemporánea a todo el barrio, informa Teatres del Farró este lunes en un comunicado.

Entre las obras que los Teatres del Farró programarán en La Gleva, que cumple una década, y en La Fàbrica, figuran el espectáculo-concierto 'Beethoven', de Xavier Albertí; 'Rasa', de Sergi Ducet; 'A la colònia penitenciària', de Dobrin Plemanov, en el que pone en escena el relato de Franz Kafka.

También se verán 'Sum vermis (algunes breus consideraciones intempestives sobre Verdaguer)', dirigida por Ferran Dordal a partir de la figura y obra de Jacint Verdaguer; la comedia de Thomas Bernhard 'La força del costum', dirigida por Ramon Simó, y 'Las rosas de papel', en la que Pep Munné recupera la figura de Jaime Gil de Biedma.

En 2027, las salas de Teatres del Farró pondrán en escena 'Speer', dirigida también por Ramon Simó; los textos de Erasmo de Rotterdam en 'L'Elogi de la follia', con dirección de Albert Arribas, y 'La mare vella', de Pablo Macho.

La Fàbrica acogerá el retorno de Lluís Pasqual al proyecto con 'Constel·lacions', un espectáculo para conocer su vida y trayectoria artística, y los teatros acabarán temporada con obras como 'Los sueños de Federico', del creador Pau Sintes; 'Credo', una instalación escénica de Mònica Molins y Yaiza Ares.