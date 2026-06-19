El TEDH inadmite una demanda que pedía frenar el traslado de las pinturas de Sijena a Aragón

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido la demanda presentada por Acció Cassandra contra España por la vulneración de derechos culturales en el marco del 'caso Sijena', así como la petición de medidas urgentes para frenar el traslado de las pinturas murales románicas del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Vilanova de Sijena, en Aragón, según ha avanzado 'El Món' y ha confirmado Europa Press.

La demanda, presentada por el abogado y copromotor de Cassandra, Josep Rosell, ponía el foco en el "riesgo inminente de destrucción irreparable" de las pinturas, así como en la grave restricción del acceso al patrimonio cultural catalán y universal, según informó la entidad en un comunicado el 13 de febrero, fecha en la que acudió al Tribunal de Estrasburgo.

En concreto, el demandante alegaba que el traslado impuesto por la jurisdicción española afectaba directamente a su identidad cultural como catalán y a su derecho a participar en la vida cultural, y pedía que se adoptasen medidas provisionales urgentes para suspender inmediatamente la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó el traslado de las pinturas.

Según la documentación aportada a la demanda, el traslado exigiría dividir las pinturas en 72 fragmentos y exponerlas a vibraciones, cambios de humedad y temperatura, y condiciones ambientales inadecuadas, lo que supone un riesgo "inminente, real e irreparable" para su integridad.

Tras agotar las vías internas, el demandante también argumentaba ante el TEDH que las pinturas murales de Sijena forman "parte esencial del patrimonio románico catalán y de la memoria histórica de la minoría nacional catalana", tras 90 años de conservación, restauración y exhibición pública en el MNAC, a donde fueron trasladadas para ser salvadas durante la Guerra Civil.