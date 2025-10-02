Teladoc Health cierra la compra de la australiana Telecare

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en servicios de telemedicina con sede en Barcelona Teladoc Health ha cerrado la compra de la australiana Telecare, especializada en atención médica virtual, informa en un comunicado este jueves.

La empresa australiana provee soluciones de software y tecnológicas para el sector sanitario, y cuenta con más de 300 profesionales de la salud en 30 especialidades diferentes.

Estos profesionales atienden tanto consultas derivadas por los médicos de cabecera como servicios de atención virtual en hospitales públicos de toda Australia.

Teladoc Health ha explicado que la operación respalda su estrategia empresaria de "expandir su negocio a nivel global", y la operación se ha coordinado a través de la matriz internacional de la empresa, que gestiona las actividades y operaciones fuera de Estados Unidos.

La incorporación de Telecare, que seguirá operando bajo su denominación actual, convierte al grupo en "el principal proveedor de atención médica virtual de Australia".