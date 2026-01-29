Telefónica impulsa soluciones tecnológicas en los cuerpos de seguridad y de emergencia de Barcelona

Archivo - Telefónica ha colaborado con diversos cuerpos de seguridad de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha impulsado dos soluciones tecnológicas en la gestión operativa de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en Barcelona, con el objetivo de garantizar la conectividad crítica y agilizar la toma de decisiones, explica la compañía en un comunicado este jueves.

En concreto, la empresa ha puesto en marcha la denominada burbuja 5G, que permite garantizar conectividad crítica y baja latencia en entornos saturados, lo que abre nuevas posibilidades para la coordinación en emergencias en situaciones como incendios o inundaciones.

Además, Telefónica también ha llevado a cabo una modernización de las salas de atención de emergencias, incorporando herramientas que integran múltiples fuentes audiovisuales, vídeo en tiempo real y capacidades de inteligencia artificial para interpretar imágenes y realizar búsquedas avanzadas, lo que permite una toma de decisiones más ágil y precisa.

Ambas mejoras se han llevado a cabo con la colaboración de cuerpos de seguridad de Catalunya como los Mossos d'Esquadra y los Bombers de Barcelona, y han sido probadas "con éxito" recientemente en distintos proyectos piloto realizados en la capital catalana, como el que se llevó a cabo durante las Fiestas de la Mercè en Barcelona.

Telefónica presentó estas novedades recientemente en Barcelona, en la tercera edición de la jornada de Innovación en Emergencias y Seguridad Pública, organizada en su sede corporativa en Catalunya.