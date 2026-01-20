El teléfono de emergencias 112 recibe 2.174 llamadas por el temporal en Catalunya hasta las 17.30 horas

El teléfono de emergencias 112 recibe 2.029 llamadas por el temporal en Catalunya hasta las 15.15 horas - 112

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido un total de 2.174 llamadas hasta las 17.30 horas de este martes por el temporal que afecta a Catalunya, un centenar en las últimas dos horas.

Los avisos corresponden a 1.537 expedientes relacionados con el episodio de lluvias, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, destacan el Baix Empordà (290 llamadas), Maresme (207), Gironès (175), Alt Empordà (161) y Barcelonès (152).