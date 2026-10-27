Telegram bloquea un segundo grupo con más de 2.000 miembros que incitaba a nuevos altercados en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telegram ha cerrado un segundo grupo de 'Blocus' (BLOCUS-BCN2) este martes en el que había más de 2.000 miembros y en el que se incitaba a una nueva oleada de protestas violentas y altercados este sábado 31 de octubre en Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra, desde la Comissaria General d'Informació y la Prefectura, siguen monitorizando de cerca los movimientos por redes de dichos integrantes para tratar de esclarecer quién o qué está detrás de este tipo de convocatorias violentas.

De hecho, este sábado estaba prevista una nueva que siguiera el ejemplo de la del pasado sábado, que se saldó con 130 detenidos y numerosos comercios saqueados, con el objetivo de volver a salir a las calles con el mismo modus operandi.

Coincidiendo con la noche de Halloween incluso instigaban a salir con caretas y pasamontañas para ocultar su identidad.

Este martes por la mañana la plataforma de mensajería ha cerrado el primer grupo de difusión de este tipo de convocatorias, BLOCUS-BCN.

CONVOCATORIA SIN ÉXITO

Este lunes por la tarde se difundió por redes sociales una nueva convocatoria en los alrededores de plaza Espanya de Barcelona, lo que obligó a la policía catalana a desplegar un extenso operativo policial por toda la zona.

No obstante, a pesar de algunas identificaciones de los agentes de orden público a las salidas del Metro, la convocatoria no tuvo éxito y no se registró ningún disturbio.