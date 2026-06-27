Tellado (PP) asegura que España es un "clamor pidiendo elecciones" en las calles y en el Congreso

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en el XVI Congreso del PP catalá - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que España es un "clamor pidiendo elecciones" en las calles y en el Congreso de los Diputados, y que el Gobierno está asfixiado y completamente aislado.

Ante el XVI Congreso del PP de Catalunya este sábado en Barcelona, ha dicho que hace una semana el país tenía un ejecutivo sentenciado y ahora es "un gobierno condenado a casi 50 años de prisión", aludiendo a la sentencia del 'caso mascarillas' y la condena al exministro José Luis Ábalos.

"Esta semana se han llevado la mayor condena de la historia a un ministro y los mayores vapuleos de la legislatura en el Parlamento", ha dicho.

Ha insistido en que España reclama un cambio político y que el PP está "a la cabeza de ese movimiento que acabará sustituyendo al presidente P.S. por el presidente de la decencia", en referencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El PP "está listo para asumir la responsabilidad histórica de salvar España" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que, ha defendido, el partido ya hizo antes cuando asumió el Gobierno los años 1996 y 2011.

LABOR DE RECONSTRUCCIÓN

Consiedera que hará falta una reconstrucción nacional e integral de la convivencia política destruida por el actual ejecutivo, según él: "Reconstrucción de las instituciones que han sido asaltadas por el sanchismo una tras otra y sin piedad, reconstrucción de los pilares de nuestra democracia golpeados por un presidente sin escrúpulos".

En este sentido, ha reivindicado que en esta tarea "será decisiva" la participación del PP de Catalunya.