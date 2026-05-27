Templus inaugura un campus en la Zona Franca de Barcelona con 10 MW de potencia

El Chief Commercial Officer de Templus, Félix de la Fuente - TEMPLUS

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de centros de datos regionales Templus ha inaugurado este miércoles un campus en la Zona Franca de Barcelona con 10 MW de potencia real instalada que ya dan servicio a más de 200 empresas, informa la compañía en un comunicado.

El acto ha contado con la participación de la directora general de Infraestructuras Digitales de la Generalitat, Cristina Campillo, y del Chief Commercial Officer de Templus, Félix de la Fuente.

El campus, con el que Templus suma 17 centros de datos operativos en ocho países, conecta el centro de datos adquirido a Cellnex en febrero de 2025 (que ha sido ampliado de 1,7 a 6 MW) y el comprado a AtlasEdge el pasado mes de diciembre, que extiende su potencia hasta los 4 MW.

Ambos 'data centers' se encuentran a una distancia aproximada de 500 metros, lo que permite que se interconecten y funcionen como uno solo.

Según de la Fuente, este campus convierte a Templus en el primer operador de 'colocation' y el primero por potencia operativa de Catalunya: "Nuestro objetivo es dotar a las entidades públicas catalanas y a las empresas de una capacidad de conectividad, digitalización y, por tanto, de competitividad al nivel de los principales nodos de interconexión de Europa".