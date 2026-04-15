El tenor Xabier Anduaga debuta en el rol de 'Werther' en el Liceu de Barcelona

Los cantantes Xabier Anduaga y Kristina Stanek protagonizan el 'Werther' en el Liceu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenor vasco Xabier Anduaga debutará en el rol principal de la ópera 'Werther' de Jules Massenet en el estreno en España de la producción del Christof Loy, que se podrá ver en diez funciones entre el 2 y el 17 de mayo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

"Ilusión por debutar en el papel en un teatro que siento como mi casa, pero también mucha responsabilidad por un rol que han interpretado los mejores tenores de la historia", ha asegurado el tenor en la rueda de prensa de presentación de la ópera este miércoles.

El director de orquesta húngaro, Henrik Nánasi, será el encargado de dirigir a la Orquestra del Liceu, en una producción en la que también debutará la mezzosoprano alemana Kristina Stanek en el papel de Charlotte, y que cuenta con dos repartos.

Basada en la novela de Johann Wolfgang von Goethe, 'Werther' está considerada como una de las óperas más completas de Massenet en la cima de su madurez artística, tanto en su riqueza en la orquestación como por el equilibro dramático.

Anduaga ha afirmado que lo importante del papel es "mantener el equilibrio entre lo vocal y lo actoral en toda la obra", ha subrayado que es un personaje que no se puede esconder y está abierto al público en todo momento, y ha remarcado que le llega en un momento que se ve capaz de afrontarlo.

Stanek ha dicho que es "un papel de sueño" que requiere controlar las emociones para actuar y cantar, y ha subrayado que prefiere la versión de Charlotte de la ópera que la de la novela, añadiendo que es una pieza que emociona y conmueve.

"EXCEPCIÓN" EN EL REPERTORIO FRANCÉS

El director de escena Christof Loy de esta producción, que procede de la Scala de Milán (Italia) y está ambientada en los años 50, ha asegurado que 'Werther' es una "excepción" en el repertorio francés, con una progresión hacia la intimidad como concepción.

Ese intimismo es el que Loy lleva a la escenografía de la pieza, con un gran muro y una puerta en el centro, en el que detrás se puede imaginar el mundo de Charlotte, en una producción que se centra en los aspectos psicológicos de los personajes.

Henrik Nanasi ha asegurado que Massanet era un compositor introvertido y que hace que sea "uno de los mejores en transmitir equilibrio" y que cada aspecto de la ópera tenga su espacio, con una orquestación equilibrada y muchos colores en la instrumentación.

VIOLONCHELO DE CASALS

La Fundació Pau Casals ha cedido temporalmente el violonchelo Goffriller, que el músico usó durante más de 60 años, para que suene en todas las funciones de 'Werther' en el Liceu, de la mano de Òscar Alabau, solista de violonchelo de la Orquestra del Liceu como lo fue Casals.

Esta cesión se produce en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Casals y el instrumento, construido en 1733 por el luthier veneciano Matteo Goffrillre, lo compró el músico en 1908 y lo acompañó a lo largo de su trayectoria.