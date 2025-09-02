El tercer sector pide al Govern destinar el ahorro por la condonación del FLA a políticas sociales

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya han instado al Govern a destinar el posible ahorro generado por la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a mejorar y fortalecer las políticas sociales.

En un comunicado este martes, las entidades subrayan que, aunque este ahorro "no implicaría recursos adicionales inmediatos, se liberaría margen presupuestario que podría destinarse a reforzar las políticas sociales dentro de los límites fiscales establecidos".

También se suma la aprobación este martes de la ampliación del techo de gasto por parte de la Generalitat y, ante esto, la Taula y la Confederació reclaman que estos recursos se pongan "al servicio de las personas y colectivos en situación de más vulnerabilidad".

El tercer sector social recuerda que la pobreza y la exclusión "aún afectan a cerca del 25% de la población y el 35% de niños en Catalunya, y que las desigualdades persisten a pesar de la recuperación económica".

Insisten en que hay que priorizar el refuerzo de las políticas sociales y proponen que el margen presupuestario de destine a políticas de vivienda; a reducir las listas de espera para plazas en recursos de vivienda, atención diurna o acompañamiento social; o incrementar en baremo de acceso a prestaciones sociales (IRSC).

Además, se ponen a disposición del Govern para colaborar en el diagnóstico de las necesidades y en la definición de prioridades para "garantizar que los recursos liberados tengan el máximo impacto social y dar una respuesta real y efectiva a la emergencia social".