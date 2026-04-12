Teresa Ribera afirma que Europa "no es menos competitiva" que Estados Unidos

Archivo - La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, interviene durante el XIV Simposio Empresarial Internacional Funseam, a 2 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha afirmado que Europa "no es menos competitiva" que Estados Unidos en términos generales, según ha expresado en una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo.

Según Ribera la gran diferencia se encuentra en un sector creciente como el digital y ha apuntado que Europa tiene dificultades para conseguir herramientas de financiación y los ahorros acaban siendo gestionados por el sistema financiero americano, por lo que considera "capital" el debate sobre la construcción de una unión de capitales en Europa.

Ha defendido que criticar a la Unión Europea (UE) por un exceso de regulación es "simplista" y ha dicho que la UE genera competitividad a través de la regulación con productos seguros, calidad de vida e innovación ambiental, a diferencia, señala, del modelo americano con mayor tolerancia al riesgo.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Acerca del contexto internacional y las relaciones de la UE con Estados Unidos ha dicho que los comportamientos del presidente Donald Trump "afectan al planeta entero", por lo que, dice, la UE debe entender la responsabilidad de defender los valores que representa.

Sobre las consecuencias de la guerra en Irán y Oriente Medio ha dicho que los efectos dependerán de "cuanto más durará" el conflicto y la capacidad de reajuste que tenga la UE.

También se ha referido a la situación en Hungría, que celebra elecciones este domingo, y ha sostenido que no se puede calificar a su gobierno como "caballo de troya", aunque cree que no es bueno que desde Estados Unidos se financien centros de pensamiento en Europa que, señala, están muy alineados con movimientos de extrema derecha antieuropeos.

ENERGÍA

Sobre la situación energética en Europa ha remarcado que "sin interconexiones no hay un verdadero mercado energético europeo", por lo que pide acelerar las redes, tanto eléctricas como de hidrógeno, para integrar el sistema y reducir costes, así como apostar por la electrificación y la digitalización.

Por otra parte, ha sostenido que se debe reducir la dependencia de proveedores de energía del exterior: "No podemos vincular nuestra competitividad a una cosa que no tenemos. En un mundo incierto y complejo como el que vivimos, la tentación de utilizar suministros básicos como herramienta de presión se está demostrando real", ha apuntado.