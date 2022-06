The Chemical Brothers culminan el Sónar 2022 con un espectáculo inmersivo de electrónica

El rapero Morad y Maria Arnal y Marcel Bagés con su 'Hiperutopia', entre los protagonistas de la última tarde

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Chemical Brothers, el dúo formado por los británicos Tom Rowlands y Ed Simons, ha culminado este sábado por la noche y con un espectáculo inmersivo y audiovisual de música electrónica producido por los artistas visuales Adam Smith y Marcus Lyall el Festival internacional de música, creatividad y tecnología Sónar 2022, que se celebra desde el jueves en Barcelona.

El dúo ha intercalado algunos de sus hits como 'Hey Boy Hey Girl' y 'Let forever be' con los de su último álbum, 'No Geography' (2019), reconocido por la crítica como uno de los más sólidos de toda su carrera, en un show de luces, humo y colores con cinco pantallas en las que todo momento se han proyectado distintas imágenes según la canción, y que incluso ha bañado a los asistentes con grandes globos.

Con 'Go', las luces han teñido de morado y blanco a un público que ha enloquecido y que no ha parado de bailar y moverse enérgicamente durante los temas que le han seguido, como 'Feel like I'm dreaming', 'Under the influence' y 'Dig your own hole'.

El tándem, que ha vuelto a subirse al escenario del Sónar después de siete años de su último concierto dentro del festival, ha sellado su actuación con 'Star Guitar', Swoon' y 'Galvanize', ante un público con los motores ya calentados para próximas actuaciones de la noche, entre las que destacan la de Arca y sus ritmos experimentales y la de Le Fluer, con altas dosis de house y techno propias del festival.

MORAD Y MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS

Por la tarde, uno de los platos fuertes ha sido el trap y el rap de Morad, que ha reivindicado que está "orgulloso de ser de L'Hospitalet de Llobregat y de Barcelona" y ha expresado su agradecimiento a los que le han apoyado desde sus inicios como artista, antes de hacer vibrar a los asistentes con uno de sus temas más conocidos, el firmado junto al productor argentino Bizarrap.

Con 'Motorola', 'Normal' y 'Yo no voy', muy coreadas por el público, ha repasado algunos de sus temas con los que, sin una discográfica detrás y de manera autogestionada, ha conseguido infiltrarse en algunas de las listas de artistas más escuchados de España.

Seguidamente, el dúo formado por Maria Arnal i Marcel Bagés ha subido al escenario acompañados por la complicidad de una treintena de voces del Cor de Noies de l'Orfeó Català para presentar su proyecto 'Hiperutopia', creado especialmente para el Sónar.

Este último proyecto es un viaje cósmico por el universo de su disco 'Clamor' (2021), una mezcla atrevida de electrónica y polifonías, e incluye sonidos geológicos y de la naturaleza que se han mezclado con las voces de las coristas, que en ocasiones han acompañado la voz de Arnal con elegantes coreografías.

Así, el Sónar 2022 se despide de una edición que ha congregado desde el jueves a 122.000 asistentes --43.000 en Sónar de Día y 79.000 en Sónar de Noche--, con un 70% de "público local", de Barcelona y el resto de España, y el 30% restante de origen internacional, proveniente de 112 países.

En esta edición ha apostado por el retorno de grupos consagrados de la música electrónica como The Blaze y Moderat, así como por grandes nombres de la música popular de España, como C.Tangana y Nathy Peluso, y espectáculos preparados especialmente para el festival, como los de Arca, El Niño de Elche, Tarta Relena, Rojuu y Polo & Pan.