Un tiroteo en Sabadell (Barcelona) deja un herido y los Mossos buscan a los autores huidos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que se produjo este jueves sobre las 21.30 horas en el barrio de Can Puiggener, en Sabadell (Barcelona), donde resultó herida una persona, trasladada al hospital sin correr riesgo su vida, después de que los autores huyeran del lugar de los hechos.

Así lo avanza 'ElCaso' y confirman fuentes de la policía catalana a Europa Press, que detallan que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso para tratar de identificar y detener a los autores.

Los hechos obligaron a activar a la Policía Científica del cuerpo, que se desplazó a la zona para analizar la situación y proceder con la inspección ocular en busca de posibles indicios que ayuden a esclarecer los hechos.