TMB apunta que el revestimiento del túnel ha causado el incendio en la catenaria de la L1 de Metro

Incendio en la catenaria en la L1 de Metro de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, ha apuntado que un revestimiento en el túnel de la L1 de Metro de Barcelona habría causado el incendio en la catenaria entre las estaciones de Glòries y Clot, que ha obligado a desalojar y cerrar las estaciones este lunes por la tarde.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios junto a la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el jefe de Bombers de Barcelona, Sebastia Massaguè, y la subjefa territorial de Barcelona del Sistema d'Emergncies Mdiques (SEM), Olga Villena.

Flores ha explicado que a las 17.39 horas un tren que se dirigía desde la estación de Clot a la de Glòries se ha parado por la presencia de fuego en la vía y ha dado aviso al centro de control.

Ha dicho que a nivel de infraestructura se ha visto afectado un cable radiante y una línea de baja tensión, aunque no la ha roto, y ahora los equipos técnicos están trabajando para limpiar la catenaria con la previsión de que este martes el servicio de Metro vuelva a entrar en servicio en este tramo.

Por su parte, Gay ha explicado que se está haciendo un seguimiento "exhaustivo" de la situación en contacto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que se está desplazando al lugar de los hechos.

SITUACIÓN "DE CONTROL"

Massagué ha afirmado que en este momento la situación es "de control" y que se han ventilado y rastreado las dos bocas de metro afectadas y las adyacentes y no hay ninguna persona más en el interior.

Ha explicado que han activado 22 dotaciones que han ayudado a evacuar a unas 60 personas por cada una de las bocas, y que la primera dotación que ha entrado por la parte de Glòries ha podido sofocar el "pequeño incendio" mediante extintores.

Por parte del SEM, Villena ha detallado que se han activado 19 dotaciones para atender 115 afectados, de los cuales se han trasladado a 20 pacientes en estado leve y menos leve a diferentes hospitales y Centros de Urgencia de Atención Primaria (Cuap), mayormente por inhalación de humo.