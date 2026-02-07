TMB invertirá 200 millones de euros en la limpieza del Metro de Barcelona los próximos 5 años

Archivo - Dos empleados trabajan limpiando un tren durante una visita a los túneles de lavado y al espacio de limpieza de graffitis del Metro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) publicará en los próximos días el anuncio de licitación del nuevo contrato de limpieza de la red de Metro hasta el 30 de junio de 2031 por valor de 188 millones de euros, a los que se tienen que sumar los cerca de 20 millones destinados a otros servicios de limpieza, como el vandalismo, para un total de 200 millones de euros.

El nuevo contrato prevé más de un millón de horas de servicio al año y la contratación de 800 personas, según ha informado TMB en un comunicado este sábado.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado la importancia de "garantizar un servicio de limpieza e higiene adecuado a la demanda creciente de personas usuarias de una red de metro que es todo un referente en la movilidad de la ciudad".

"Tenemos un compromiso con los usuarios: un compromiso de fiabilidad, un compromiso de buena atención e información, un compromiso de seguridad y, en definitiva, un compromiso de buen servicio que pasa también por unas instalaciones y unos trenes limpios y en condiciones", ha añadido Bonet.

El servicio de limpieza cubre estaciones, trenes y dependencias corporativas de todas las líneas de Metro, Funicular, Teleférico y Tramvia Blau, y el contrato incorpora en su planificación nuevas estaciones y servicios con un presupuesto adicional para adaptarse a los cambios en la red.

CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

Además, esta nueva licitación también establece criterios de mejora medioambiental con la reducción del uso de productos químicos y la utilización de fregadoras y robots autónomos que permiten reducir el consumo de agua en un 80%.

A diferencia del anterior contrato, que "solo" incluía la limpieza superficial de las instalaciones de metro, la licitación renovada aborda una limpieza de mayor profundidad con más frecuencia y atención a elementos de dificil acceso como techos y esquinas.