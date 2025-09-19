TMB presenta un prototipo de minibús alimentado por hidrógeno desarrollado en Sant Boi (Barcelona)

Autobús de hidrógeno resultante del proyecto HERO, ante el Pavelló Alemany de Barcelona - EUROPA PRESS

El proyecto HERO ha sido llevado a cabo por la empresa catalana EVARM y la alemana EKPO

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentado el prototipo de un minibús propulsado 100% por hidrógeno y desarrollado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que confía incorporar a la flota en un futuro para avanzar en su objetivo de descarbonización.

En rueda de prensa este viernes, el ceo de TMB, Xavier Flores, acompañado por la alcaldesa de Sant Boi (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el ceo de EVARM, Xavier Ribas; el jefe de EIT Mobility, Martí Massot, y el jefe de Òptima, Tomás Mejía, ha apuntado que pese a que Barcelona tiene la flota de autobuses de hidrógeno más grande del Estado, no había encontrado una solución para los minibuses.

"En este tipo de vehículos, la solución eléctrica no estaba lo suficientemente desarrollada y eran necesarias soluciones como la que hoy presentamos", ha explicado Flores, que ha destacado el hito que supone haber conseguido hacer realidad este objetivo desde la industria catalana.

Asimismo, ha alineado los objetivos del proyecto 'HERO-Hydrogen Retrofit', desarrollado por EVARM y la empresa alemana EKPO, en el compromiso de TMB con la movilidad, la descarbonización, la innovación y la colaboración público-privada.

PROYECTO HERO

Respecto al proyecto HERO, Ribas ha explicado que en 9 meses han conseguido sustituir el motor térmico de gasoil por uno propulsado por una pila de hidrógeno, que permite al minibús transitar durante el tiempo suficiente sin "ninguna emisión contaminante", ya que solo emite vapor de agua.

También ha avanzado que tras hacer realidad el proyecto, ahora queda toda la fase de industrialización y homologación para que el año que viene se puedan ver las "primeras unidades en venta", con una versión más refinada y fabricada en Sant Boi.

Massot ha señalado que la tecnología de hidrógeno no tiene necesariamente que entrar en "competencia con la electrificación, sinó que convive con ella" permitiendo una menor inversión tanto económica como de tiempo para ver resultados tangibles.

También ha resumido los próximos retos de HERO en mejorar la viabilidad técnica de la construcción para atraer inversores, ayudar a deshacer las barreras administrativas para su despliegue, apostar por los puntos de recarga de hidrógenoi y reducir el coste.

MORET Y MEJÍA

Desde la administración, Moret ha enmarcado el proyecto HERO en el "escenario estratégico" por el que tienen que apostar las instituciones para garantizar el derecho de primer orden que, ha destacado, es la movilidad para los ciudadanos.

Finalmente, Mejía ha puesto en valor el trabajo que se lleva a cabo desde el sector público para "preparar la pista de baile" para las empresas y hacer pasar a la acción los avances tecnológicos y que puedan ser aprovechados por la sociedad.