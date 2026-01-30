El TNC abre la convocatoria para la dirección artística del teatro a partir de la temporada 2027-28

Archivo - Fachada del Teatre Nacional de Catalunya, a 29 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Teatre Nacional de Catalunya ha abierto la convocatoria pública para la provisión de cargo de dirección artística a partir de la temporada 2027-2028, un cargo que ostenta en la actualidad Carme Portaceli.

El proceso de selección se inicia este viernes y el plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de febrero de 2026, informa el teatro en un comunicado.

Consta de diversas fases y se cerrará en junio de 2026, y a principios de febrero, el consejo de administración aprobará la composición de la comisión de valoración, que estará formada por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes escénicas.

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar a la persona que asumirá la dirección artística del TNC para un mandato inicial de 4 temporadas, desde la 2027-2028 hasta la 2030-2031, que se podrá prorrogar hasta tres temporadas más, hasta la 2033-2034, si así lo acuerdan las partes.

La dirección artística depende jerárquicamente del consejo de administración y ejercerá sus funciones en coordinación con la dirección ejecutiva del TNC, responsable de la gestión de los recursos financieros, patrimoniales y tecnológicos de la entidad.

El TNC es un teatro público creado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat que inició su actividad en 1996 y gestiona un presupuesto en torno a los 17 millones de euros, cuya financiación se obtiene mediante las aportaciones de la Generalitat, los ingresos de la actividad propia del teatro y los ingresos procedentes del patrocinio y el mecenazgo.