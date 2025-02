El TNC, el Lliure, el Liceu, L'Auditori y el Mercat de les Flors harán una gira por toda Catalunya

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu, L'Auditori y El Mercat de les Flors llevarán sus espectáculos por toda Catalunya en giras y circuitos durante el 2025, según ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat este viernes en un comunicado.

El TNC llevará 'L'aranya' de Àngel Guimerà, adaptada por Jordi Prat i Coll, por 16 teatros de Catalunya y también la producción 'Massa Brillant', que se podrá ver en distintos teatros de la provincia de Barcelona; además llevará a 'Anna Karènina' de gira por distintas ciudades de Europa entre abril y junio.

El Teatre Lliure llevará la comedia 'Imperatiu Categòric', escrita y dirigida por Victoria Szpunberg, a once municipios de Barcelona a partir de abril, en un espectáculo sobre la precarización de la universidad, la vivienda y la soledad.

El Mercat de les Flors llevará cinco espectáculos de danza por toda Catalunya hasta diciembre: 'CÈL·LULA#5; La Quijá de Paloma Muñoz', que se incluye dentro del II Plan de Impulso a la Danza; 'THIS IS NOT (an act of love & resistance)' de Aina Alegre; 'Natural Order of Things' de Guy Nader y Maria Campos; 'Beneath' de Thomas Noone y también 'Alba' de Aimar Pérez Galí.

Por último, la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu llevará al Auditorio de Girona el 17 de mayo un concierto dirigido por Josep Pons y Emilie Langlais al violín e interpretarán 'E. Chausson: Poema para violín orquesta Op. 25 y H. Berlioz: Sinfonía Fantàstica Op. 14'.