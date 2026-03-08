Toronjo (Junts) define el 8M como día de orgullo pero advierte que aún queda "mucho trabajo"

La secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, ha asegurado este sábado que el Día Internacional de la Mujer es un día de orgullo por los avances logrados en derechos e igualdad, pero ha advertido de que todavía "queda mucho trabajo por hacer".

En declaraciones antes de la manifestación principal del 8M en Barcelona, ha puesto en valor la labor de las mujeres que han precedido a las generaciones actuales y que hicieron posibles derechos civiles, sociales y políticos, así como ha subrayado que los avances logrados son fruto de años de lucha y de referentes femeninos.

Toronjo también ha alertado de retos pendientes como la brecha salarial, la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidados o la menor presencia femenina en ámbitos como el científico y tecnológico, criticando los discursos "de odio" contra el feminismo, defendiendo la necesidad de impulsar políticas para garantizar la igualdad real.