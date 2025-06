Torres avisa de que una nueva financiación no se aprobará sin "empatía y también renuncias"

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avisado de que una nueva financiación no se aprobará sin empatía y renuncias: "Lo importante es que tengamos, ante singularidades y multilateralidades, acuerdos de negociación consensuados".

Ha asegurado que siempre se hará dentro de la Constitución y que además hará falta "empatía y también renuncias, porque si no las hay nunca se podrá acordar, ni bilateral ni multilateralmente", ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida este lunes por Europa Press.

También ha afirmado que un acuerdo implica que estén de acuerdo los territorios y también los partidos, "y no lo están. No hay una propuesta del PP para actualizar la financiación": ha alegado que el PP tenía mayoría absoluta en el Gobierno y en muchas comunidades en 2014 pero no lo hizo.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Sobre si habrá acuerdo entre gobiernos para la financiación singular de Catalunya este mes, ha respondido que el Gobierno trabaja con todas las autonomías y con los partidos en los acuerdos firmados para su cumplimiento: "En ocasiones se exige un poco más de tiempo, un poco más de plazo, pero lo que puedo decir en este momento es que estamos en esas negociaciones".

Respecto a si esta financiación singular será aplicable a otras autonomías si quieren, ha respondido que "lo primero es cerrarlo y ver cómo queda lo que es la bilateralidad dentro de lo que es, lógicamente, un Consejo de Política Fiscal", donde están todas las comunidades.

"Eso cabe. Por tanto, seguiremos trabajando y son compatibles", ha añadido.

EN EL PP "QUIEREN" LA QUITA DE LA DEUDA

En cuanto al rechazo del PP a la quita de las autonomías, augura que acabarán firmando: "Quieren la quita de la deuda. Cuando tú ves que, por ejemplo, comunidades como la Valenciana o Andalucía son de las grandes beneficiadas...", y ve posible que el PP no lo apruebe en el Congreso pero lo terminen firmando los consejeros de Hacienda.

También ha criticado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, saliera de la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari habló en euskera y lo ha contrastado con que sus homólogos populares se quedaran, porque "significa que no están de acuerdo".

INMIGRACIÓN

Al líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, le considera "en un conflicto hiperbólico, absolutamente fuera de cualquier límite", y da por hecho que no podrá haber acuerdo de inmigración con el PP porque lo ve asumiendo totalmente las tesis de la ultraderecha.

Sobre los menores inmigrantes, ha afirmado que la tutela sigue siendo de las comunidades, aunque sabe que Canarias no lo comparte, y ha prometido esforzarse para llegar al acuerdo y apartarse de la polémica sobre una responsabilidad que es compartida, ha destacado: "Por eso lamento profundamente que un partido que ha gobernado como el PP esté en el no".

También se ha referido a la amnistía, para sostener que es constitucional y clave para la convivencia" en España, y ha defendido esperar al "momento oportuno" para plantearse una reunión entre el presidente del Gobierno y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.