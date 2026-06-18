Torró asegura que el PSOE está al "lado" de Zapatero y pide respetar sus tiempos

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró - EVA ERCOLANESE - Archivo

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este jueves que el partido está al "lado" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional (AN) y pide respetar sus tiempos.

"Zapatero cuando nos dijo a toda la ciudadanía que no nos fallaría, así lo hizo y nos dio políticas muy importantes de igualdad y libertad para todos. No nos falló y estoy convencida de que no nos volverá a fallar. Está convencido de su inocencia y por eso el PSOE está a su lado", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Zapatero negó ante el juez de la AN José Luis Calama haber influido para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, y declinó hablar de las joyas intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones.

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